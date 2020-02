Imperia: Comune dona erogatore dell'acqua per le scuole di piazza Calvi, Volpe "Entro 15 giorni li porteremo in tutte le scuole"

"Entro 15 giorni la colonnina distributrice di acqua sarà distribuita in tutte le scuole". Questo è l'impegno preso dall'amministrazione comunale di Imperia che quest'oggi ha consegnato un erogatore d'acqua al plesso scolastico di piazza Ulisse Calvi. Nell'ottica del Comune la colonnina servirà a ridurre fortemente l'uso della plastica monouso.



Alla cerimonia di consegna erano presenti oltre all'assessore ai servizi sociali Luca Volpe, gli assessori Laura Gandolfo e Marcella Roggero oltre ai consiglieri Paolo Martucci e Innocente Ramoino ed anche i dirigenti scolastici Maria Aicardi e Giovanni Siffredi





"Una bellissima festa. - ha commentano Volpe - In almeno 5 istituti abbiamo già questi erogatori e nei prossimi giorni procederemo a metterli in tutte le scuole. Questo è un segnalo dell'amministrazione verso la città, per mostrare l'impegno che stiamo mettendo nel portare questo grande istituto scolastico a come era prima, con i ragazzi all'interno che possano frequentare questa scuola. Scuola che da anni è purtroppo in parte abbandonata ed il quartiere subisce in modo negativo".