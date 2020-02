CNA Autoriparatori: ripartono i corsi del settore automotive in collaborazione con Fortec

Ritornano i corsi CNA in collaborazione con FORTEC, da anni partner della formazione nel settore automotive.

Nuovi temi da affrontare sulla elettronica di base e la diagnosi: i corsi saranno realizzati su più sedi di tutta la Provincia (Imperia, Sanremo e Ventimiglia). L’obiettivo è quello di fornire agli associati una formazione tecnica più personalizzata e allineata alle esigenze, nonché aggiornare ed approfondire le conoscenze di tutti gli aspetti relativi alla diagnosi tecnica degli autoveicoli.

Titolo dell’incontro, che verrà riproposto con lo stesso programma in 3 sedi differenti sempre a partire dalle ore 20.30, “Diagnosi ed Autodiagnosi. Dai più comuni sistemi di diagnosi fino ai moderni e complessi sistemi di Autodiagnosi passando per il PASSTHRU”.

Gli appuntamenti si terranno:

- Giovedì 05/03/2020 presso la sede CNA di Imperia, Piazza S. Francesco, 7 (ex Palazzaccio)

Venerdì 13/03/2020 presso la sede CNA di Sanremo Via B. Asquasciati 12 (P.zza Colombo)

- Venerdì 20/03/2020 a Bordighera, presso la Sala riunioni Croce Rossa, Via Aurelia 122

“L'obiettivo iniziale di questo nuovo corso - afferma Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia - è quello di riprendere il percorso della formazione qualificante attraverso i nostri partner, dedicando impegno e tempo verso i nuovi ambiti tecnologici richiesti dal mercato”. Ed incalza Fiorenzo Tirotta di FORTEC “Il costante sviluppo dell’elettronica nel settore dell’Autoriparazione comporta la necessità di aggiornamento continuo per chi vi opera, al fine di mantenersi distintivi e competitivi sul mercato".

Per informazioni, contatta CNA Imperia ai seguenti recapiti: tel. 0184/500309 o segreteria@im.cna.it.