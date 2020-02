Cesare Castagno è il nuovo presidente del Movimento Giovani della Confartigianato della provincia di Imperia

Cesare Castagno, imprenditore nel settore balneare, è il nuovo Presidente del Movimento Giovani della Confartigianato della Provincia di Imperia. La sua elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea che si è svolta a Sanremo.



Il Direttivo è poi composto dal Vicepresidente Carlo De Andreis Bessone (settore immobiliare), e dai Consiglieri Mattia Ferrari (taxi), Simona Pangallo (psicologa), Matteo Buffa (fisioterapista). Durante l’assemblea sono stati affrontati i temi giudicati come prioritari per un programma di mandato.



“L’idea di lavoro è quella di studiare iniziative, come corsi di formazione ma non solo, destinati agli under 40 – ha dichiarato Castagno – Uno degli obiettivi è quello di favorire momenti di incontro tra i giovani che hanno concluso il percorso scolastico ed il mondo delle imprese. La nostra volontà è anche quella di creare uno spirito di gruppo tra i giovani imprenditori, comprendendone le esigenze e fornendo loro le risposte necessarie”.