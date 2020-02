Bordighera: nuovo passo in avanti per la scuola dell’infanzia in via Napoli, affidati i lavori ad un'Ati di Caserta

Nuovo importantissimo passo in avanti per quanto riguarda l’impegno rivolto al benessere e all’educazione dei più piccoli, in relazione al nuovo plesso scolastico che dovrà ospitare le scuole dell’infanzia.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica e preliminare era stato approvato dalla Giunta nel 2017, che si era espressa in merito alla volontà di esecuzione. L’impresa, finanziata con i fondi del bilancio comunale pari a 5.901.756,61, di cui 310.000 dalla Regione destinati all’antisismica. Ad aggiudicarsi definitivamente l’appalto ai lavori relativi all’intervento di creazione del nuovo plesso scolastico è l’Aassociazione Temporanea di Imperia ‘Kareko Srl’ della provincia di Caserta.

La nuova scuola di via Napoli si svilupperà su un livello unico, al di sopra della zona di parcheggio, con un’area servizi e spazi didattici con 8 aule preposte ad attività precise. Le aree esterne, sempre sullo stesso livello, complanare a Villa Filomena, saranno connesse con quelle presenti all’interno. Ogni aula sarà dotata di pavimentazione in legno per la creazione di spazi destinati ad attività didattiche da svolgersi all’aperto col fine di stimolare tutti i sensi degli allievi.

Bordighera fa orgogliosamente la sua parte offrendo ai più giovani le fondamenta di una sana, sicura ed entusiasmante educazione.