San Lorenzo al Mare: Fratelli d’Italia raccoglie le firme per le proposte di legge lanciate da Giorgia Meloni

Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alle tasse e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Sono 4 le proposte di legge lanciate dal Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Spiega Lorenza Bellini: “Anche a San Lorenzo ci adoperiamo per sostenerle con una raccolta firme è iniziata questa mattina nella casa comunale e proseguirà sabato 22 febbraio al gazebo di Fratelli d’Italia, a San Lorenzo al mare in via Vignasse, dalle 9 alle 13, dove sarò presente con il consigliere comunale Pier Luigi Balestra ed il Segretario del circolo di FDI Franco Ruffini. Sono argomenti importanti, invitiamo tutti a partecipare”.