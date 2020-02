Interrogazione di Alice Salvatore (M5S) in Consiglio regionale sui contributi per l'Orchestra Sinfonica di Sanremo

E’ stata presentata questa mattina, in Consiglio regionale a Genova da Alice Salvatore (5 Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta anche dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se corrisponde al vero che, ad oggi, la Regione stanzia annualmente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo una cifra inferiore ai 150mila euro e che i dipendenti dell’orchestra hanno accettato di decurtare il proprio compenso per garantire la sopravvivenza della stessa Sinfonica oltre a non godendo di finanziamenti per la promozione fuori Regione della propria attività.

Alice Salvatore ha rilevato che, senza l’Orchestra sinfonica di Sanremo, lo stesso Festival non sarebbe possibile eppure rappresenta il complesso di musicisti che riceve i finanziamenti più bassi tra le 14 Istituzioni Concertistico-Orchestrali d’Italia.

L’Assessore alla cultura Ilaria Cavo in una dettagliata risposta ha illustrato gli interventi finanziari favore della Fondazione, che sono passati dai 55mila del 2015 ai 102mila del 2019. Lo stesso Assessore, inoltre, ha sottolineato che la partecipazione dei professori dell’Orchestra al Festival di Sanremo dipende dall’organizzazione del Festival stesso che offre alla Fondazione una cifra per la partecipazione dei propri musicisti, cifra la fondazione suddivide fra i musicisti che accettano l’accordo senza che la Regione possa avere un ruolo nella trattativa.