Ventimiglia: al via ieri la prima 'Settimana dello Sport', entusiasmo di docenti ed alunni del Comprensivo 2 (Foto)

E’ iniziata ieri, tra l’entusiasmo degli alunni ed il coinvolgimento di tutto il corpo docenti, la prima ‘Settimana dello Sport’, organizzata dall’Istituto Comprensivo 2 ‘Cavour’ di Ventimiglia.

E’ un’iniziativa fortemente voluta dalla Dirigente scolastica, Antonella Costanza, e dalla referente al Progetto Sport, Elisabetta Ferrero, per promuovere i valori dello sport, dell’inclusione, della sana alimentazione e del benessere psicofisico legato all’attività sportiva. Molte le attività previste per la Scuola Primaria del comprensivo, gli esperti e le associazioni coinvolte nel progetto.

La ‘Settimana dello sport’ si articolerà in una serie di iniziative e di interventi volti a spiegare e a sperimentare come lo sport sia indispensabile per una crescita sana, equilibrata ed etica della persona. Hanno aderito e sostengono le attività progettate: il Ventimiglia Calcio, Ventimiglia Basket (con il responsabile Massimo Spano), il Bordivolley, il Cai di Bordighera, gli Sbandieratori di Ventimiglia, l’associazione ginnico-sportiva di Michele Maltempo ed i suoi collaboratori, i Balestrieri di Ventimiglia, Laura Barone per le attività di ballo di gruppo, le insegnanti Manuela Montessoro per il tennis e Caterina Cecci per i balli latino-americani, la dietista della Cir Food Agata Stellitano, che affronterà il tema ‘Alimentazione, sport e salute’, la psicologa Katia Iannucci, nell’ambito del progetto ‘AllenaMente’ e l’atleta, campione di handbike, Saverio Di Bari.

Fino a giovedì dal 17 al 20 febbraio le attività didattiche ruoteranno tutte intorno allo sport e ai suoi valori. Sono previste, accanto alla pratica sportiva vera e propria, attività laboratoriali, passeggiate, proiezioni e discussioni. Giovedì pomeriggio, giornata conclusiva la Cir Food, per sottolineare ulteriormente il legame tra sport, sana alimentazione e salute, offrirà nei sei plessi di Scuola Primaria del Comprensivo (Nervia, Latte,Torri, Airole, Ventimiglia Alta e Roverino) una merenda a base di pane integrale e olio extravergine di oliva a chilometro zero.