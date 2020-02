San Bartolomeo al Mare: giovedì Barnabà e Trentin per 'Il tea con l'autore' presentano 'Il passo della morte'

Terzo appuntamento con "il tea con l'autore" giovedì (Biblioteca comunale "Alfea Pissavino", ore 17) a San Bartolomeo al Mare. Enzo Barnabà e Viviana Trentin presenteranno "Il passo della morte" (Infinito Edizioni). Il "tea con l'autore" è da 12 anni l'appuntamento con gli scrittori della nostra terra, il "luogo" dove si raccontano storie e vicende umane del nostro territorio, una straordinaria occasione di confronto e di arricchimento.

Anche per questa 12a edizione, il programma è interessante e intenso, sette incontri appassionanti, dal 30 gennaio al 23 aprile, realizzati in collaborazione con la Libreria Ragazzi di Imperia, presentati dalla giornalista e blogger Damiana Biga:

- Giovedì 5 marzo Ivana Ruscigni "C’è un tempo perfetto".

- Giovedì 19 marzo Franco Borgogno "Un mare di plastica" (Nutrimenti).

- Giovedì 2 aprile Alessandra Chiappori "Torino di carta" (il Palindromo).

- Giovedì 23 aprile Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise "Destinazione Ravensbruck. L'orrore e la bellezza nel lager" (All Around).