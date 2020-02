Petsfestival: per l’edizione 2020 sceglie Cremona Fiere

L’ottava edizione della fiera mercato del settore Pet più visitata in Italia, in programma per il 17 e 18 Ottobre 2020, si svolgerà nel complesso fieristico di Cremona Fiere. La manifestazione occuperà uno spazio complessivo di oltre 25.000 mq. coperti e sarà ripartita su dieci aree tematiche.

Guarda ora il video promo

La manifestazione sarà presentata a breve in conferenza stampa per consentire a tutti gli interessati di poter pianificare la propria presenza sia in qualità di espositore che come pubblico.

Ulteriormente arricchito il programma delle iniziative che PETSFESTIVAL, probabilmente il più grande evento allpet d’Italia, presenterà nel corso dei mesi che precedono l’evento e che, come consuetudine, prevedono anche un nutrito programma scientifico congressuale.

Due anticipazioni? Eccole.

Agility cat, per vedere il magico felino, che siamo abituati a conoscere, alle prese con prove di agilità e percorsi ad ostacoli. E poi ancora il Bat Center un’area dedicata ai Chirotteri, cioè ai pipistrelli, animali non nocivi e utili all’uomo nella lotta alle zanzare portatrici della malaria.

E ci saranno anche super ospiti – potevano mancare? – nella due giorni più attesa dagli amanti del pet.

Save the date, Petsfestival, 17 e 18 Ottobre, Cremona Fiere.

Scopri tutti gli appuntamenti e le novità dell’ottava edizione su www.petsfestival.eu