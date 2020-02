Taggia: mucchi di spazzatura abbandonata in via del Piano, scattano i controlli e... le multe

Pugno duro a Taggia contro gli abbandoni di rifiuti. Sono almeno tre le persone sanzionate questa mattina dalla Polizia Municipale per una piccola discarica abusiva comparsa in via del Piano.



In seguito ad alcune segnalazioni gli agenti del comandante Enrico Borgoglio sono intervenuti nella via insieme al personale della Docks Lanterna ed all’assessore all’ambiente Lucio Cava. A lato di una batteria di cassonetti erano stati ammassati alcuni sacchetti contenenti ogni tipo di rifiuto, naturalmente non differenziato. In mezzo alla spazzatura, i presunti responsabili, avevano lasciato anche diversi indizi sulla loro identità.



Una volta aperti i sacchetti e trovati i documenti intestati a determinate persone, gli agenti hanno proceduto ad elevare le sanzioni. 100 euro a persona, per un totale di tre multe. Ora, queste persone, tutte della zona, saranno chiamate a presentarsi al comando per pagare il dovuto o eventualmente fornire una valida giustificazione.