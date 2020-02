Pontedassio: incendio in un magazzino ed esplosione di una bombola di gas, intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio, poi l’esplosione di una delle due bombole di gas all’interno, per fortuna senza provocare feriti, visto che i Vigili del Fuoco sono arrivati poco dopo.

E’ accaduto questa notte poco dopo l’una, all’interno di un magazzino utilizzato come ricovero attrezzi e per custodire la legna, in via Garibaldi a Pontedassio, nell’immediato entroterra di Imperia.

Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora in via d’accertamento ed hanno subito aggredito il materiale all’interno. Una volta arrivate vicino ad una delle due bombole di gas, questa è esplosa ed ha svegliato le famiglie che vivono nelle due case vicine, che hanno dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia, che hanno spento il rogo in pochi minuti, ma hanno dovuto lavorare fino alle 4.30 per mettere in sicurezza l’altra bombola e bonificare l’area. Fortunatamente si registrano solo danni alle cose e nessun ferito.