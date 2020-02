Allarme Coronavirus: un velista sanremese nell'isola di Hainan, dovrebbe rientrare la prossima settimana

Un sanremese è in Cina ed è alle prese con l’allarme del Coronavirus. Si tratta di Andrea Mannini, tecnico della nazionale di vela che si trova nell’isola di Hainan sull’isola tropicale cinese per uno stage di allenamenti.

Lo abbiamo intervistato due settimane fa (QUI) ed ora Mannini ha parlato della sua esperienza al sito specializzato di vela saily.it, nel corso della preparazione alle Olimpiadi che si svolge proprio in mare di fronte all’isola. Conferma telefonicamente di essere in una sorta di quarantena e di poter uscire dall’hotel solo per andare al centro nautico.

Mannini dovrebbe rientrare a breve per l’Europa per le regate previste nel Mediterraneo e dovrebbe anche venire a Sanremo per un passaggio alla veleria Zaoli e quindi preparare il materiale per i Mondiali di Palma de Mallorca.