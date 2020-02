Sanremo: verranno ultimati nel pomeriggio i lavori al tetto del Mercato di Valle Armea, riapertura tra domani e venerdì

Potrebbero riaprire già domani pomeriggio o al più tardi venerdì mattina le palestre del Mercato dei Fiori di Valle Armea a Sanremo, chiuse dalla settimana scorsa, quando i forte vento che ha spazzolato la nostra provincia ed in particolare la zona ad Est della città dei fiori, danneggiando la copertura del plaeatico e costringendo il comune a chiudere la zona sportiva.

Termineranno infatti nel corso della giornata i lavori di sistemazione dei 60 cupolini che sono stati sostituiti a quelli danneggiati e, quindi, una volta ultimato l’intervento servirà il sopralluogo dei tecnici del Comune per dare il via libera alla riapertura.

Nella giornata di ieri è stato fatto anche un sopralluogo dell’Asl per la verifica dei lavori che hanno visto anche la bonifica dell’area oltre alla sistemazione di alcune travi. Fortunatamente il tempo sta tenendo e, quindi, non dovrebbero esserci problemi per la ripresa degli allenamenti e per la disputa dei campionati nel weekend.