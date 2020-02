Sanremo: venerdì Roberto Ravera protagonista all'incontro per giovani 'Io e l'altro'

"Io e l'altro", questo il titolo dell'incontro dei giovani in programma venerdì, 21 febbraio, dalle 21 nel teatro parrocchiale di piazza San Siro a Sanremo con il dott. Roberto Ravera, primario di psicologia dell'Asl1 imperiese e presidente di Fhm Italia, onlus impegnata da oltre 15 anni in Sierra Leone. Un incontro voluto da tempo dallo stesso dott. Ravera, aperto a tutti gli adolescenti e i giovani (indicativamente tra i 14 e i 25 anni.



L'invito è stato raccolto dalla Agesci Sanremo 1 e dall'Azione Cattolica di San Siro che si sono fatti promotori con tutte le associazioni giovanili della diocesi. "Questo momento sarà un'occasione per riflettere e interrogarsi sul senso profondo della relazione con "l'altro" e del proprio essere persone in ricerca. L'incontro ruoterà intorno ad alcune "parole chiave": l'io, l'altro, la scoperta, la carità, l'empatia, il male" - spiegano i promotori.



Allo stesso tempo perchè collegato al tema della serata, lo piscologo porterà la sua ricca e vibrante testimonianza sui progetti portati avanti in Sierra Leone dove ha creato un centro clinico e riabilitativo per i bambini vittime di abusi e con disabilità mentali.