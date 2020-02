Sanremo: c’è un’offerta ufficiale per la realizzazione del ‘Green Park’ di Pian di Poma in project financing

A Palazzo Bellevue è arrivata un’offerta per la realizzazione del ‘Green Park’ di Pian di Poma: è quella della Oit della famiglia Catto. Il Comune aveva pubblicato l’avviso di interesse per un project financing da ben 3 milioni e 400 mila euro per la costruzione di un’area attrezzata e innovativa dedicata ai camper.



Aree verdi, servizi, e una protezione dal mare per rendere tutto più confortevole per i tanti camperisti che ogni anno scelgono Sanremo. E poi, cosa non di poco conto, una soluzione per quell’invasione di camper che ogni anno, specie in alta stagione, interessa i parcheggi cittadini con grande rabbia da parte degli automobilisti e dei cittadini.



Quello dei camperisti è un mercato turistico sempre in grande espansione, specie nel mondo del Centro e Nord Europa. Anche se talvolta viene mal digerito dal tessuto commerciale cittadino, è una fetta che non può certo essere ignorata e la creazione del ‘Green Park’ va proprio in quella direzione.



Senza dimenticare che la zona di Pian di Poma, sia con il ‘Green Park’ che con il Palazzetto dello Sport, potrà finalmente vivere una seconda vita dopo anni trascorsi troppo spesso nel degrado.