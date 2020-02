Ospedaletti: in arrivo quasi 3 milioni per sistemare il litorale, interessato anche il 'Piazzale a Mare' dove torneranno i 'Pignurin'

L’Amministrazione comunale di Ospedaletti avrà a disposizione quasi 3 milioni di euro per la messa in sicurezza del litorale e, in particolare, potrà finalmente rendere agibile il ‘Piazzale a Mare’ che, da quest’estate tornerà ad ospitare la mitica ‘Sagra del Pignurin’. Lo ha annunciato la stessa Amministrazione, che ha fatto il punto della situazione sui finanziamenti per la sistemazione delle zone a mare della città delle rose.

Per quanto riguarda la difesa della costa, il 31 gennaio scorso è stato confermato dalla Regione, il finanziamento da 2,4 milioni di euro, per proteggere e mettere in sicurezza il tratto di litorale, compreso l'ampio terrapieno noto come 'Piazzale al Mare' che, dal prossimo agosto, tornerà ad ospitare la 'Sagra del Pignurin'.

Il finanziamento annunciato a fine gennaio va ad integrare quello già ottenuto, pari a 260.000 euro, grazie alla richiesta avanzata dalla precedente Amministrazione, e di ulteriori 235mila, richiesti dall'attuale. In questi casi fondi utilizzati anche per il rinforzo ed il ripristino di due moli frangiflutti danneggiati da mareggiate. Il totale ottenuto dal Comune di Ospedaletti per la difesa e messa in sicurezza del suo litorale ammonta dunque complessivamente a poco meno di 2,9 milioni di euro.