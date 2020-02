Ospedaletti: danni alle scuole 'Marconi' ed al campo di calcio, il Comune in attesa dei finanziamenti per intervenire

L’Amministrazione comunale di Ospedaletti ha compiuto tutti i passi necessari per ottenere il finanziamento destinato alle scuole di corso Marconi, al campo da calcio ed a tutte le altre zone che, nel novembre e dicembre scorsi, sono state colpite da movimenti franosi per le forti piogge.

I finanziamenti serviranno per effettuare i lavori necessari in: strada Porrine, strada Tuetti, strada Termini e altre. La richiesta è stata inoltrata alla Regione Liguria che l'ha inviata al Governo. Su strada Tuetti è già stato effettuato un primo intervento che ha assicurato la percorrenza viaria mentre, in strada Porrine è previsto un intervento con fondi del Comune e nel frattempo sono stati individuati i soggetti privati che integreranno con fondi propri l'intervento comunale a seguito di appalto che verrà affidato tra pochi giorni.

Per gli interventi che prevedono impegni economici più consistenti, il Comune ha predisposto da tempo le 'Schede speditive' cui hanno fatto seguito, come da prassi, quelle ‘definitive' con la richiesta totale di finanziamento pari a 2,3 milioni di euro. In regime di 'somma urgenza' il Comune ha subito stanziato poco più di 133.000 euro disponibili in cassa, somma che è stata coperta dalla Regione ma non è stato ancora comunicato quando saranno disponibili i mancanti 2,2 milioni di euro, compresi i circa 900mila destinati alla scuola e all'adiacente campo da calcio.

Nella malaugurata ipotesi in cui venisse comunicato un ulteriore slittamento del conferimento di questi fondi, il Comune di Ospedaletti si attiverà per poter affrontare e risolvere la problematica attraverso la contrazione di mutui ad hoc. Gli Uffici comunali hanno programmato ulteriori controlli e verifiche geostatiche relative alla stabilità della struttura sportiva, campo da calcio e tribune, e sulla base degli esiti di tali controlli verranno prese a breve le decisioni a riguardo.