La Dea Bendata bacia Bordighera: centrato il 5 al Superenalotto alla tabaccheria 'CaRina' (Foto)

La Dea Bendata ha fatto visita a Bordighera. Un fortunato giocatore ha vinto oltre 37 mila euro centrando il 5 al Superenalotto alla tabaccheria 'CaRina' di corso Vittorio Emanuele.

Siamo lontani dalle vincite milionarie delle quali ogni tanto si legge sulle cronache nazionali, ma è pur sempre una bella cifra piovuta dal cielo. Al momento, come da tradizione, il fortunato vincitore ancora non si è presentato in tabaccheria, ma si pensa che la vincita sia frutto di una giocata random da 2 euro.

La tabaccheria 'CaRina' di corso Vittorio Emanuele si conferma così a dir poco fortunata. Qualche tempo fa, infatti, ha venduto un 'Gratta e Vinci' da 1 euro che ha donato al fortunato vincitore una rendita di 200 euro a settimana per 20 anni.