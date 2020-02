Arma di Taggia: raccolta differenziata riapre l'ecopunto di via Magellano, sarà operativo 5 giorni alla settimana

Ad Arma di Taggia è stato riaperto l'ecopunto di conferimento di via Magellano. Un servizio nato nel 2018 per andare incontro a residenti e soprattutto ai turisti durante il periodo estivo.



In prima battuta la 'casetta di legno' era operativa soltanto nei weekend. Poi con il passare del tempo era emersa la necessità di ampliare la copertura settimanale. Negli ultimi 90 giorni a causa di alcune problematiche interne era venuta meno la presenza di un'operatore che potesse essere d'aiuto alla cittadinanza e che potesse controllare che i conferimenti di spazzatura fossero corretti. In questo frangente la Docks Lanterna ha proceduto ad esporre i bidoni giornalmente evitando l'interruzione del servizio.



Recentemente il Comune ha scelto di potenziare l'ecopunto garantendo una maggiore copertura. La 'casetta' sarà operativa per ben 5 giorni alla settimana (tranne al martedì ed al giovedì), aprendo da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 ed alla domenica, solo di pomeriggio, dalle 16 alle 19. Un servizio reso possibile attraverso l'utilizzo delle borse lavoro e quindi con un'importante valenza sociale.



Non tutti potranno usufruire di questo ecopunto. La riattivazione servirà a circa una settantina di utenze nell'area di via Magellano: tra l'incrocio con via Cornice esclusa, fino a via Colombo esclusa, con l'unica eccezione per un condominio che si affaccia su via Boselli. Nell'ottica dell'amministrazione comunale, il servizio aggiuntivo aiuterà le famiglie e le attività nel conferimento e di riflesso eviterà situazioni di degrado legate all'esposizione della spazzatura.