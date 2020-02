Sanremo: rifiuti abbandonati in piazza Eroi e dintorni, la segnalazione con foto di un lettore

Gent. le Direttore,

torno nuovamente sulla questione abbandono rifiuti dato che dalla mia ultima segnalazione nulla è cambiato... anzi è peggiorato.

Abbiamo una nuova discarica in pieno centro sotto gli occhi di tutti ed anche le così tanto decantate ed osannate telecamere in 4k. A cosa servono se poi questi sono i risultati?

Gli operatori arrivano, tolgono tutto come se fosse 'normale' e naturalmente questa mancanza di controlli e sanzioni fa passare la cosa come lecita. Nel periodo festivaliero Sanremonews aveva scritto un articolo dove si diceva che sarebbero stati messi in campo i Rangers contro l’abbandono selvaggio. Evidentemente Piazza Eroi ed immediati dintorni sono stati dimenticati forse perchè troppo lontani dal red carpet. Un paio di foto sono di ieri sera scattate indicativamente tra le 19 e le 21... non aggiungo altro.

Cordialmente,

Massimo Alcino".