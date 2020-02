Calcio: tifoso deluso dai risultati della Sanremese incolpa un po' tutti ma principalmente la città

"Buongiorno, sono un tifoso deluso della Sanremese calcio, anche quest' anno ci siamo illusi troppo presto, pensavamo che fosse l'anno buono per tornare in serie C ed invece dobbiamo per l'ennesima volta ricrederci.

Di chi sono le colpe? beh, un po' di tutti: una società strana che prima promette e illude e che forse non vuole veramente andare in serie C, una squadra ed un allenatore non all'altezza di lottare per andare in serie C ed infine l'ultima colpa la do alla città che, tranne i ragazzi della gradinata, non supporta assolutamente il cammino della squadra.

Arriveremo a giugno dovendo ripartire di nuovo da zero, con quali progetti e prospettive?

Forza Sanremese, sempre…

Saluti, Davide".