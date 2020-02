Il gatto nella foto, che risponde al nome di ‘Puccetto’, é scappato di casa e non è più tornato dall’abitazione dove viveva, in via Pietro Agosti, con la sua proprietaria Loredana.

Il gatto ha un anno di vita, il pelo lungo ed è abbastanza diffidente verso gli sconosciuti, in quanto poco abituato al contatto se non quello della famiglia in cui vive.

Chi lo avesse visto può chiamare il 3385453575.