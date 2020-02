Dopo Sanremo e Ventimiglia anche le 'Sardine ponentine' domenica prossima a Genova Certosa

Dopo le ‘Piazze’ organizzate in alcune città della nostra regione, arriva a Genova il momento delle 'Sardine Liguri’. L'appuntamento è a Genova Certosa, domenica prossima alle 16 in piazza Petrella, a circa 500 metri dal crollo del Ponte Morandi, per un pomeriggio di incontri, racconti, idee, condivisioni e buona musica.

Una piazza di periferia del nostro capoluogo, per dare voce a un quartiere trascurato, per conoscere quelle realtà valorizzandole e per confrontarci sulle criticità, i disagi e i bisogni degli abitanti e dei lavoratori. “Dopo la piazza di Ventimiglia non potevamo che essere presenti a Certosa – evidenziano le ‘Sardine’ - perché questo quartiere, in questo particolare periodo storico, sta pagando prezzi altissimi e abbiamo particolarmente a cuore le sofferenze dei suoi abitanti. Sofferenze che sono anche le nostre. Invitiamo tutti i Liguri a passare questa domenica pomeriggio con noi, per raccontare, ascoltare e capire, per conoscerci e ri-conoscerci”.

“Ovviamente questa non è una data a caso – terminano le ‘Sardine’ - perché è lo stesso giorno in cui il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà a Genova per una cena elettorale alla Fiera di Genova (all'altro capo della città), con una disponibilità stimata di circa mille posti. E’ per questo motivo che dobbiamo essere in piazza Petrella a Genova almeno in 1001. Come al nostro solito nessun simbolo, nessun insulto, solo persone che si incontrano per parlare di tematiche importanti, di diritti, tutela dell’ambiente e uguaglianza sociale, di ciò che vorremmo per il nostro futuro”.