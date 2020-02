Diano Marina: i preparativi dei carri e l'attesa che cresce per la 53a edizione del Carnevale di Diano Marina (Foto)

Sale la febbre cresce l’attesa per la 53ª edizione del Carnevale di Diano Marina appuntamento principale del calendario invernale delle manifestazioni del Golfo di Dianese.

La tradizionale festa che si svolgerà domenica prossima inizierà alle 10, con il carnevale dedicato ai più piccoli dove saranno presenti giocolieri di strada, pagliacci, e tanto divertimento. Per l'occasione sarà aperta l’iscrizione alla maschera più bella (completamente gratuita) premiata alle 12. Sarà premiata anche la vetrina più bella e, infatti, in questi giorni una giuria d’esperti sta girando per la città per visionare tutti gli esercizi commerciali con le loro bellissime vetrine a tema.

Il tutto riprenderà alle le 14:30 lungo le principali vie di Diano Marina con otto grandi carri allegorici. Faranno da cornice ai carri la banda città di Diano Marina, la Banda Canta E Sciuscia di Sanremo, gli sbandieratori della città di Alba e il gruppo folcloristico Tropical Folies di San Benigno Canavese.

Nel frattempo, in queste ultime ore all’interno del grande laboratorio-officina allestito nel capannone di sorrisi lungo il torrente San Pietro fervono i preparativi per la realizzazione delle otto rappresentazioni figurative che dovranno sfilare per le vie della Città degli aranci. Dai primi giorni di gennaio tutte le sere un centinaio di giovani e meno giovani soci della Famia si danno appuntamento per lavorare su impalcature in ferro che dovranno puoi sostenere gli enormi personaggi e suggestivi ambientazioni realizzate dai grandi maestri della carta pesta.

I gruppi che sfileranno saranno : I Perdigiurni, San Peotti, Marmessi, Amixi de Sambartumè, Spanteghai, Goliardi Dianesi, Quelli da Sciumaia. C’è grande riserbo fra i consiglieri, soci e amici della Famia Dianese sui temi le rappresentazioni allegoriche che saranno protagoniste domenica. I carri saranno già visibili dalle prime luci dell’alba nel circuito cittadino per poi iniziare a sfilare dalle 14.30 quando il 'Re Carnevale' darà il via ufficiale con un colpo di cannone .

Il percorso ripetuto più volte si snoderà verso Corso Roma Ovet, via Milano, via Nizza, via Genala per poi tornare nuovamente in Piazza del Comune.La giornata potrà essere seguita fin dal mattino su un maxi schermo dove oltre le immagini della giornata passera anche il video realizzato in occasione della festa dei 50 anni d’attività dell’associazione il tutto verrà posizionato.