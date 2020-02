Verso il Corso Fiorito 2020: martedì 10 marzo il carro di Sanremo alla conquista di piazza Colombo

La tensostruttura che l'anno scorso era a Villa Ormond e quest'anno sarà in piazza Colombo

Come da tradizione, una volta mandato agli archivi il Festival di Sanremo, la città si prepara per il secondo evento clou dei primi mesi dell’anno: il Corso Fiorito. Domenica 15 marzo e infatti in programma la tradizionale sfilata di carri fioriti che, quest’anno, saranno abbinati alle canzoni che hanno fatto la storia nei 70 anni del Festival.

I carristi saranno all’opera, come sempre, sotto il solettone di piazza Colombo, nel parcheggio della Riviera Trasporti, ma la grande vocita di quest’anno riguarda il carro di Sanremo che andrà alla conquista di piazza Colombo. Dopo l’esperimento di Villa Ormond, anche nel 2020 i carristi lavoreranno en plein air sul solettone, in modo che tutti possano vedere all’opera gli artisti del fiore.

La tensostruttura trasparente sarà allestita da martedì 10 febbraio e, dal giovedì, inizieranno i lavori per il carro abbinato a “Grazie dei fiori” di Nilla Pizzi (fuori gara) che poi la domenica partirà per la sfilata che si snoda tra il lungomare Italo Calvino e via Nino Bixio.

Ecco gli accoppiamenti dei carri in gara al Corso Fiorito 2020: Sanremo “Grazie dei fiori”, Ospedaletti “I giorni dell’arcobaleno”, Golfo Dianese “Zingara”, Riva Ligure “Angelo”, Santo Stefano al Mare “Soldi”, Cipressa “Nel blu dipinto di blu”, Taggia “Romantica”, Bordighera “Portami a ballare”, Isolabona “Si può dare di più”, Vallecrosia-Camporosso “Ci sarà”, Seborga “Ti regalerò una rosa”, Dolceacqua “Vorrei incontrarti tra cent’anni”, Imperia “Occidentali’s karma”, Ventimiglia “Vola Colomba”.