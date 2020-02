Ventimiglia: 'Quilling', l'arte dei riccioli di carta da quest'anno all'Istituto Comprensivo 2 'Cavour'

Quest’anno, all’IC 2 Cavour di Ventimiglia (Plesso di Roverino), diretto dal Dirigente Scolastico Antonella Costanza, il laboratorio d’arte, tenuto dalla Prof.ssa Gabriella Cinà, ha un’impronta nuova, non più disegno e pittura ma un luogo dove sperimentare la tecnica del ‘Quilling’: l’arte dei riccioli di carta.

Il Quilling è l’arte di creare figure e decorazioni tramite il semplice arrotolamento della carta. Con semplici strisce di carta modellate, girate, arrotolate e incollate si darà vita a tantissime decorazioni tridimensionali. E’ stata la tecnica utilizzata dai monaci per impreziosire e decorare le copertine dei volumi più importanti custoditi nei monasteri, ma oggi quella del quilling è diventata una vera e propria arte che sta conquistando milioni di appassionati in giro per il mondo.

Il Quilling è molto di moda, anche perchè è una tecnica green in quanto il materiale primario che occorre è la carta e si puo utilizzare anche quella di vecchi giornali. “Si è scelta questa tecnica – evidenzia la Prof. Cinà - per offrire agli alunni la possibilità di sviluppare la propria fantasia attraverso la creatività, la manualità e la pazienza dando vita a creazioni e lavori sempre più elaborati, cosi da favorire la collaborazione e la socializzazione con i compagni di classi diverse”.