Ventimiglia: bilancio positivo per il 'Safe Internet Day', una speciale lezione per il Comprensivo 'Biancheri' (Foto)

Ad una settimana dalla giornata internazionale dedicata alla ‘Sicurezza in Internet’, celebrata in tutto il mondo, la città di Ventimiglia traccia un bilancio più che positivo dell’evento ufficiale svoltosi proprio in occasione del ‘Safe Internet Day’.

La settimana scorsa, nella gremita Aula Magna dell’Istituto Comprensivo ‘Biancheri’, diretto dalla Prof.ssa Simonetta Barile, grazie al prezioso supporto organizzativo dei Docenti Sciovè e Panetta, gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado e della Scuola Primaria, in rappresentanza dei loro compagni che non hanno potuto prendere parte alla speciale lezione, hanno riempito i moltissimi posti a sedere e, accompagnati dai loro docenti, hanno ascoltato con viva attenzione e partecipazione quanto illustrato dal relatore, il Docente ed Esperto specializzato nell’ambito delle Nuove Tecnologie e del Web Andrea Cartotto, Coordinatore Didattico dell’Istituto Formazione Franchi, da anni impegnato a sensibilizzare e formare studenti ed insegnanti di ogni ordine e grado sulle straordinarie opportunità ma anche sui rischi della rete Internet, prevenendo così fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Efficace e sentito il saluto istituzionale porto dal vice Sindaco di Ventimiglia, Simone Bertolucci, che ha ricordato l’interesse dell’Amministrazione per l’educazione e la formazione dei suoi giovani cittadini. A seguire, il presidente del Club per l’Unesco di Sanremo, Ciro Esse (il club si è reso attivo promotore dell’evento, la Fondazione Franchi ha concesso il suo Patrocinio per la valenza educativa e sociale) ha tenuto un simpatico intervento in cui ha illustrato, con particolare attenzione per i ragazzi, le numerose attività della prestigiosa organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, oltre che del club stesso.

Tante le domande poste a Cartotto dagli alunni, decisamente interessati all’argomento, e bella la sinergia tra tutti gli attori coinvolti. Proprio i temi dell’Educazione Digitale e della Prevenzione di fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo saranno ancora protagonisti a Ventimiglia, prima della conclusione dell’anno scolastico, grazie ad un importante convegno in via di organizzazione che si terrà a beneficio di centinaia di alunni degli Istituti Scolastici Comprensivi cittadini.