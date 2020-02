San Bartolomeo al Mare: grande successo per l'iniziativa dell’Associazione ‘TopKayak’ ‘Aiuta Martina a Camminare’ (Foto)

Si è svolta con successo, sabato e ieri a San Bartolomeo al Mare sul lungomare delle Nazioni, l'iniziativa portata avanti dall’associazione ‘TopKayak’, per aiutare Martina a camminare.

Sono stati raccolti 1678 euro, in un clima di sport e tanto divertimento, che serviranno per l'acquisto di un macchinario che consentirà alla piccola Martina di effettuare la fisioterapia necessaria per imparare, finalmente, a camminare. L'associazione ‘TopKayak’, in questi due giorni, ha messo a disposizione i propri mezzi e le proprie competenze, per permettere ad adulti e piccini di effettuare un'escursione guidata in kayak e quindi regalarsi un'esperienza unica. Il ricavato verrà interamente devoluto al progetto ‘Aiuta Martina a Camminare’.

Federica Fiorellino spiega che: "Noi di ‘TopKayak’ abbiamo organizzato l'iniziativa 'Aiuta Martina a Camminare'. Martina è una bambina di soli 4 anni che ha un problema alle articolazioni delle gambe e che è stata operata quest'inverno all'ospedale Gaslini di Genova. Martina ha bisogno di una macchina che i genitori si sono impegnati ad acquistare e a donare a un ospedale del milanese che le permetta di farle la fisioterapia tutti i giorni. Servono ancora novemila euro, ne sono già stati raccolti sedicimila. Abbiamo organizzato due giornate al mare per far conoscere il meraviglioso sport della TopKayak".

Si può donare anche direttamente cliccando QUI.