Progetto 'NewScuola': a Bordighera prende forma il Tg ideato dai ragazzi della Primaria di via Pelloux (Foto)

La lezione alla Primaria di via Pelloux

Nuovo appuntamento questo pomeriggio alla scuola Primaria di via Pelloux per il progetto 'NewScuola' in collaborazione con SanremoNews.

Dopo l'incontro introduttivo del 13 gennaio scorso, i ragazzi hanno continuato a lavorare sul telegiornale, osservando e studiando i principali Tg per poi arrivare entro la fine dell'anno alla produzione di una vera e propria edizione scolastica.

Le quinte hanno collaborato oggi con il nostro Pietro Zampedroni per iniziare a stendere la scaletta del loro telegiornale scolastico, scrivendo i primi testi, pianificando le interviste e imparando le tecniche di ripresa.

Nelle prossime settimane i ragazzi proseguiranno con il loro lavoro, realizzeranno interviste e approfondimenti per poi montare il materiale seguendo la traccia di un vero telegiornale. Il progetto 'NewScuola', in collaborazione tra l'Istituto e SanremoNews, permetterà ai ragazzi di conoscere e approfondire le tecniche del giornalismo, materia alla quale hanno dimostrato grande interesse e attaccamento sin dalle prime ore di lezione. E, forse, tra i banchi c'è già qualche giornalista del futuro.