Mondovì: l'ATL del Cuneese ha inaugurato il nuovo ufficio turistico di Breo (Foto e video)

Un nuovo ufficio turistico nel cuore pulsante di Mondovì, targato, naturalmente, ATL del Cuneese: è stato inaugurato ufficialmente quest'oggi, sabato 15 febbraio 2020, lo "Iat" di Breo, che sorge nei locali, riqualificati, di una storica edicola di corso Statuto.

Un momento di per sé storico, come ha sottolineato il presidente dell'ATL, Mauro Bernardi: "Inauguriamo oggi il nostro decimo ufficio turistico provinciale, il secondo nella città di Mondovì, dopo quello di Piazza. Questo info point rappresenterà un riferimento per tutto il territorio monregalese, ne siamo fortemente convinti. L'ufficio di Mondovì Breo è oltretutto molto importante, poiché ricalca la Casa del Turismo aperta nel 2017 a Cuneo. Abbiamo messo mano alla veste grafica per fare una proposta univoca dell'offerta turistica in tutta la provincia".

Gli ha fatto eco Paolo Bongioanni, ex direttore dell'ATL del Cuneese e oggi consigliere regionale (presente alla cerimonia anche il "collega" Matteo Gagliasso): "Si tratta di un discorso avviato già durante la mia direzione. C'era l'idea di rendere Mondovì Breo una vetrina delle valli e di rappresentare un punto di riferimento per i turisti. Gli uffici turistici e l'accoglienza sono i primi due biglietti da visita che forniamo a chi si reca da noi. Un plauso, poi, all'ATL del Cuneese, che dispone di uno staff straordinario, che fa orgoglio a tutto il Piemonte". Come ha peraltro sottolineato il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, "la città punta tantissimo sul turismo e necessita di raccontare in maniera più efficace la sua vocazione turistica. Abbiamo condiviso con l'ATL questa strategia e ne siamo davvero soddisfatti. È una vetrina per il territorio intero e fare rete con esso è una delle mission della nostra amministrazione".