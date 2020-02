Imperia: un artigiano che festeggia ben 60 anni di attività, dal 1960 'Rolla Gomme' in corso Garibaldi

In un momento economico ancora difficile, è sicuramente un’importante notizia da celebrare quella del 60° anniversario di un’impresa. Si tratta di Rolla Gomme, in corso Garibaldi 54 ad Imperia, che in questo 2020 festeggerà i 60 anni di attività.

A svelarlo con giusto orgoglio è il titolare Giacomino Rolla che ricorda gli inizi dell’impresa avviata dal padre Costanzo: “Io sono entrato per la prima volta in azienda quando avevo 12 anni – ha detto – e fu la mia prima stagione. Per tutta l’estate mio padre mi fece cambiare le gomme alle vespe. Poi all’età di 18 anni, appena finita la scuola, sono venuto a lavorare in pianta stabile. Quando nel 1985 mio padre è andato in pensione io sono rimasto e… sono ancora qui! E’ un lavoro duro ma per il quale c’è grande passione. Lo consiglierei ad un ragazzo che abbia veramente voglia di lavorare. Ora sto pensando di organizzare qualcosa di speciale per festeggiare questo anniversario”.

Nell’ufficio sono presenti molti attestati, documenti e fotografie che ripercorrono alcune delle tappe dell’azienda. Tra queste anche il tesserino, datato 1960, di iscrizione (n. 37776) dell’allora Rolla & Bianchi (poi divenuta Rolla Gomme) alla Camera di Commercio. Rolla Gomme è sempre stato un punto di riferimento per la vendita e riparazione di pneumatici ad Imperia. Inizialmente era al numero civico affianco, da dove si è poi spostato per motivi di spazio. Giacomino ricorda come nei primi tempi, con un traffico ovviamente molto diverso da quello attuale, si lavorava anche ai bordi del marciapiede per la sostituzione delle gomme ai veicoli.

Complimenti per questo importante traguardo sono giunti dalla Confartigianato, di cui l’impresa Rolla è una tesserata storica. “Auguri per questo 60° anniversario – dicono dalla Confartigianato – Questa è una storia di impresa che testimonia come gli artigiani siano parte integrante non solo del tessuto economico ma anche di quello sociale di una comunità”.