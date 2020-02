Imperia: inizia il corso gratuito per l’apprendimento della lingua italiana dedicato alle donne straniere

Scatterà a marzo il corso di italiano per donne straniere nell'ambito del progetto 'Alfabetizzazione Bene Comune' cofinanziato dal fondo 'Asilo migrazione ed integrazione 2014-2020', con capofila la cooperativa Agorà e la partnership di: Fondazione L’Ancora Onlus, Cooperativa Sociale Jobel e la cooperativa sociale Mondo Aperto.

Il corso è dedicato esclusivamente alle donne straniere con regolare permesso di soggiorno, in particolare mamme con bambini da 0 a 3 anni, che usufruiranno di un servizio di babysitteraggio durante le lezioni. Una vera svolta che permette di valorizzare il capitale umano delle donne non scolarizzate o debolmente scolarizzate, di poter apprendere la lingua del paese che le accoglie, di favorire un contesto di ascolto, di incoraggiamento alla proattività sociale e di sostegno alla maternità.

I bambini delle corsiste saranno seguiti da educatori qualificati che svolgeranno attività atte a stimolare percorsi di crescita e socializzazione. La metodologia del CORSO per le donne è già in fase sperimentale a livello nazionale ma del tutto innovativa nel panorama ligure. Un team di educatori professionali e insegnanti di italiano che operano in Agorà da diversi anni, hanno importato questo modello sul nostro territorio cambiando l’approccio ai metodi di apprendimento: oltre alle classiche lezioni frontali saranno organizzate uscite didattiche, momenti di aggregazione e socializzazione, tecniche basate su linguaggi multimediali con un approccio esperienziale e role-play per apprendere l’Italiano in modo attivo e coinvolgente.

Per questo corso si favoriranno argomenti del mondo femminile coinvolgendo professionisti o portando le corsiste a visitare strutture socio sanitarie di loro interesse. Per informazioni ci si può rivolgere a: casimperia@jobel.it oppure a davidecapozzi@gmx.com.