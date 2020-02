Bordighera: il Sindaco conferma la volontà di realizzare il ‘Playground’, Mara Lorenzi “Oggi finalmente promesse concrete”

Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha confermato oggi la volontà di costruire nella città delle palme un ‘Playground’, un campetto per far fare sport in libertà ai giovani bordigotta, con la possibilità di praticare calcetto, basket, pallamano e attività di gruppo.

La conferma arriva dal Consigliere di opposizione, Mara Lorenzi (Civicamente Bordighera), al termine di un incontro con il promo cittadino, nel quale ha evidenziato l’improrogabilità di offrire ai ragazzi di Bordighera un segno tangibile che il loro benessere sta a cuore alla città.

“Abbiamo anche voluto portare anche suggerimenti – ha detto Mara Lorenzi - su due ubicazioni percorribili per il nuovo campetto. L’assessore allo Sport ha menzionato anche una terza ubicazione possibile che sta valutando da molteplici punti di vista”.

Il Sindaco si è dichiarato intenzionato a procedere speditamente, analizzando i pro e i contro delle opzioni di ubicazione e soprattutto impegnando i fondi per il campetto già sul corrente avanzo di amministrazione, che sarà portato in Consiglio Comunale nel mese di marzo. “Siamo ansiosi di verificare che tutto questo si avveri – ha terminato Mara Lorenzi - e che alla fine del percorso ci sia presto quel campetto cosi a lungo desiderato”.