Bordighera: corso Italia si trasforma in una Montercarlo del dopoguerra per il set di una produzione francese (Foto)

Per due giorni corso Italia si trasforma in un set cinematografico. Oggi e domani si gireranno le riprese di una produzione francese per un film ambientato nel dopoguerra e, infatti, in molti hanno notato la presenza di diverse auto d’epoca in città.

Il film francese è ambientato in Costa Azzurra e, in questi giorni, erano previste alcune riprese a Montecarlo, ma nel Principato sono troppe le restrizioni e non è stato possibile girare. Motivo per il quale la produzione si è rivolta al Comune di Bordighera chiedendo in ‘prestito’ corso Italia, ritenuta location ideale per ricreare l’atmosfera di una Montecarlo di inizio secolo.

Oggi e domani, quindi, corso Italia sarà chiuso al traffico per le riprese.