Arma di Taggia: arrivano le alberature per via Colombo, le nuove aiuole saranno ultimate entro una settimana

Nei prossimi giorni prenderà il via la fase di piantumazione per le nuove aiuole di via Colombo ad Arma di Taggia. Il progetto era stato seguito in tandem dagli assessori Espedito Longobardi (Lavori Pubblici) e Lucio Cava (Ambiente).



L'amministrazione aveva previsto un complesso intervento di restyling ma gli eccezionali danni da maltempo hanno costretto il Comune a dover ridimensionare il progetto. Le vecchie aiuole sono state ripavimentate con dei ciottoli lasciando lo spazio necessario per ospitare le nuove essenze.



Per via Colombo sono stati scelti alcuni esemplari di achonto phoenix, delle palmette alte alcuni metri che manterranno così la linea già data nella prima aiuola ad inizio della via. Quattro spazi saranno riservati a questi arbusti mentre i restanti otto serviranno ad ospitare essenze basse, più piccole ma dai colori accesi, ovvero: calistemo, poligala, echium e westringia. Nelle prossime ore gli operai comunali inizieranno a mettere a dimora piante ed arbusti e ci vorrà all'incirca una settimana prima che l'opera sia completata e la via cambi aspetto.