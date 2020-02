Sanremo: lettore preoccupato per le velocità in via della Repubblica vicino all'Ufficio Postale

Un nostro lettore, Massimo Alberti, ci ha scritto per segnalare il forte pericolo per i pedoni che attraversano sulle strisce pedonali in via della Repubblica, all’altezza dell’ufficio postale:

“Infatti, benché leggermente sopraelevato il passaggio é a forte rischio a causa di auto, moto e camion che scendono dalla Aurelia bis a velocità ‘autostradali’. Possibile che debba cascarci il dramma perche le autorità prendano dei provvedimenti? Basterebbero dei dissuasori o alzare ulteriormente le strisce pedonali”.