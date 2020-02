Arma di Taggia: lavori al nuovo parcheggio della 'buca', la preoccupazione di Leonardo Ferretti

“Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte del Comune di Taggia, mi permetto di porre qui una domanda che preoccupa molti Armaschi”.

Interviene in questo modo il nostro lettore Leonardo Ferrerri, che prosegue: “Come tutti sanno, sono iniziati i lavori del nuovo parcheggio della ‘buca’, ad Arma di Taggia. Su Sanremo News, il Comune di Taggia ha dichiarato che i lavori sarebbero finiti prima dell'estate 2020, ed ora, entro fine anno. E' evidente che chi prende tali decisioni non abita ad Arma di Taggia e, sicuramente, possiede un comodo garage privato. Siccome la stragrande maggioranza di chi abita ad Arma non ha questa fortuna, io credo che sarebbe a dir poco opportuno, in previsione dei futuri periodi vacanzieri, rendere gratuiti tutte le zone blu di Arma nonché, temporaneamente, i posti auto sotto le Torri di Colombo”.

“Spero che anche altri siano d’accordo su questo. Una risposta in merito da parte del Comune di Taggia sarebbe molto gradita e ringrazio Sanremo News per la graditissima disponibilità”.