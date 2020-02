Giornata calcistica opposta per Sanremese ed Imperia: contestazione per i matuziani ed entusiasmo per i nerazzurri (Foto)

E’ una domenica dagli umori opposti per Sanremese ed Imperia, le due squadre della nostra provincia, che raccolgono il maggior numero di tifosi. Anche se in due campionati differenti, Serie D per i matuziani ed Eccellenza per i nerazzurri, la situazione delle due squadre è totalmente opposta.

Per la Sanremese, una squadra che era partita per combattere almeno per le prime posizioni, oggi è arrivato il tracollo al termine di una lunga serie di risultati negativi, con la vittoria che non arriva dal 15 dicembre. Per i matuziani l’addio totale ai sogni di gloria è stato dato da tempo ed oggi si trova anche lontano da quella zona play-off che, seppur vicina ad una chimera per raggiungere la Serie C, sembrava l’obiettivo minimo. Ed oggi, al termine della sconfitta contro il Real Forte Querceta, è arrivata anche la contestazione dei tifosi, con uno striscione emblematico (‘Vergognatevi’) mentre potrebbe essere in bilico anche la posizione del tecnico Ascoli.

Dall’altra parte della provincia, invece, un grande entusiasmo con i nerazzurri dell’Imperia che hanno sfiorato la vittoria sul campo della prima in classifica Sestri Levante (la partita è finita 1-1), al termine di una domenica entusiasmante sul piano sportivo, visto anche l’esodo dei tifosi, con due pullman e tante macchine private al seguito della squadra. L’Imperia è comunque al secondo posto, con un solo punto di ritardo dai ‘Corsari’ e sempre in corsa per la vittoria del campionato, con l’ancora di salvezza dei play-off, ormai quasi certa.

Una situazione calcistica provinciale, quindi, che vede due situazioni opposte per le squadre da sempre in lotta per il vertice dell'estremo ponente ligure.