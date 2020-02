Oggi a Sanremo, secondo gazebo di presentazione del nuovo movimento ‘Cambiamo con Toti Presidente’

Anche la seconda tappa dei gazebo di presentazione del simbolo Cambiamo con Toti Presidente ha riscosso molto successo da parte dei simpatizzanti e dei cittadini, che si sono fermati numerosi a manifestare il proprio sostegno, oggi in via Escoffier a Sanremo. Ampia anche la partecipazione di amministratori ed esponenti politici locali che esprimono grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla squadra del Presidente Giovanni Toti.

"Sono molto soddisfatto - afferma l'assessore regionale Marco Scajola - del riscontro positivo che hanno manifestato i cittadini sia durante il gazebo di Imperia, sia in quello di Sanremo. Nei prossimi giorni ci saranno altri appuntamenti per condividere con i nostri concittadini il progetto di Cambiamo con Toti Presidente".

"Ci vediamo - conclude l'assessore regionale Marco Scajola - mercoledì mattina alle ore 10 e 30 presso la Sala Polivalente di Vallecrosia, per l' incontro esplicativo sulle nuove norme volte alla semplificazione burocratica in materia urbanistica".