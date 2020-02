Ospedaletti: grande successo alla presentazione del libro ‘Platone - storia di un dolore che cambia il mondo’ di Annalisa Ambrosio

Grande successo alla presentazione del libro ‘Platone - storia di un dolore che cambia il mondo’ di Annalisa Ambrosio. Breve storia di Platone scritta da un’autrice molto giovane ad uso dei giovani come lei, ma anche di chi Platone l’ha incontrato a scuola e poi dimenticato.

La vita di Platone raccontata a metà tra romanzo e saggio, per conoscere o ri-conoscere uno dei grandi del mondo classico e l’influenza che continua ad avere su tutti noi, che lo sappiamo o no.

Annalisa Ambrosio. Laureata in filosofia, diplomata alla Scuola Holden, ha curato con Alessandro Baricco il progetto dell’antologia per la scuola secondaria superiore La seconda luna, edita da Zanichelli. Ha dialogato con l’autrice Loretta Marchi, già responsabile Musei e Biblioteca di Sanremo.

Il Progetto ha ottenuto il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia e l’autorizzazione come corso di formazione gratuito per i docenti di ogni ordine e grado di tutta Italia.

Presenti l'assessore alla cultura di Ospedaletti Giacomo De Vai. Ha introdotto l’incontro Laura Arimondo, presidente della Cumpagnia du servu, organizzatrice della rassegna. Presenti anche il delegato alla cultura comune di Cervo Annina Elena e la professoressa dell’Istituto Colombo di Sanremo, Francesca Rotta Gentile ideatrice della rassegna.

Prossimo incontro domenica 23 febbraio: Corrado Augias presenta ‘Il grande romanzo dei Vangeli’. Dialoga con l’autore il prof. Giorgio Durante del Liceo Vieusseux di Imperia.



Marcello Nan



(foto della bibliotecaria Vanessa Donzelli)