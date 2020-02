Imperia: mercoledì prossimo per ‘A cena tra Autori e Sognatori’, incontro con lo scrittore Giuseppe Festa

Una cena con uno scrittore, per chiacchierare con lui del suo romanzo e dei suoi personaggi, assaporando cibi deliziosi. Non una semplice presentazione, ma un vero e proprio incontro quello di mercoledì prossimo presso il Ristorante Bistrò ‘I Sognatori’ di Imperia con lo scittore Giuseppe Festa che racconterà il suo ultimo libro I figli del bosco (Garzanti). L’evento è a cura de #lalibraiaNadia dell'associazione culturale Due parole in riva al mare. Inoltre, giovedì 20 febbraio Giuseppe Festa incontrerà i ragazzi delle scuola primaria di San Lorenzo al Mare, Cipressa, Riva Ligure e Castelvecchio per il progetto ‘Crescere Lettori 2019/2020’.



Cena + libro 35 euro.

Solo su prenotazione: telefonare 018363179 - 3392877093.



I figli del bosco, Garzanti.

L'avventura di due lupi alla scoperta della libertà



"Non dovremmo temere il lupo, ma il fatto di esserci allontanati così tanto dal nostro essere lupi"



I lupi sono animali affascinanti e misteriosi, selvaggi e fieri. Vittime troppo spesso di pregiudizi antichi, incutono timore e meritano rispetto. Ulisse e Achille sono due cuccioli in difficoltà, trovati in natura appena nati da un coraggioso gruppo di persone che salva loro la vita. Ma quando i lupi crescono fin da piccoli con l'uomo, l'imprinting li può condannare a una vita in cattività: se non apprendono il linguaggio del branco non possono più essere liberati. Qui sta l'unicità di questo ardito progetto mai tentato prima in Italia: restituire al bosco i suoi figli, ridando loro la libertà. Giuseppe Festa trasforma questa favola realmente accaduta in un racconto lungo le vette aspre e innevate degli Appennini: giorno dopo giorno, quasi in presa diretta, viviamo quindici mesi tra sentieri immersi nelle foreste, ricerche sul campo, notti insonni in attesa di buone notizie. E mentre attendiamo il lieto fine, grazie al viaggio di ritorno di un lupo verso la natura, ci ritroviamo a desiderare un nostro personale, istintivo, necessario percorso verso la libertà.



Giuseppe festa - Scrittura, Musica, Natura: queste sono le grandi passioni di Giuseppe Festa. Autore di romanzi tradotti in diverse lingue (Il passaggio dell'orso, La luna è dei lupi, Cento passi per volare, I figli del bosco), cantante dei Lingalad, educatore ambientale e autore di reportage sulla natura trasmessi dalla Rai. Passioni che sembrano appartenere a mondi diversi, ma che nella vita di Giuseppe camminano fianco a fianco sullo stesso sentiero.

Il suo sito internet è www.giuseppefesta.com.