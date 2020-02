Bordighera: ieri al Palazzo del Parco lo spettacolo con Anna Mazzamauro, per lei anche il premio alla carriera (Foto e Video)

Serata speciale ieri sera a Palazzo del Parco di Bordighera per la rassegna ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo’. Il comune della città delle palme, infatti, ha premiato una regina delle scene, Anna Mazzamauro, che con il suo spettacolo ‘Belvedere. Due donne per aria’, ha fatto divertire il folto pubblico che, come sempre, ha riempito il Palazzo del Parco.

La Mazzamauro si reinventa e riscopre in veste di autrice e regista di una piéce che la vede protagonista al fianco di Cristina Bugatty, e con la partecipazione di Sasà Calabrese. Anna Mazzamauro, con ‘Belvedere’, ha portato in scena a Bordighera una prova autoriale e attoriale intensa, sospesa tra commedia e poetica felliniana. Al termine dello spettacolo, per lei una targa alla carriera, che la celebra non solo come formidabile attrice, ma anche come icona di femminilità, humor e libertà.

(Foto e Video di Eugenio Conte)