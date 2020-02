Bordighera: domani sera al cinema Olimpia, proiezione film francese 'Welcome'

A cura dell'ANPI, al Cinema Olimpia di Bordighera domani, lunedì 17 febbraio 2020, alle ore 15.30 e alle ore 21, prosegue la rassegna cinematografica ‘Essere umani’ con la proiezione del film francese Welcome. Costo d'ingresso 4 euro.



Ambientato a Calais, tratta il tema dell'immigrazione clandestina prendendo a pretesto la vicenda di un giovane curdo-iracheno intenzionato a raggiungere la sua fidanzata a Londra. Presentato nella sezione Panorama del Festival di Berlino 2009, ha vinto diversi premi, come il Premio LUX assegnato dal Parlamento europeo, e ha ottenuto dieci candidature ai Premi César 2010, fra le quali per il miglior film e il miglior regista.