Ventimiglia: è scomparso Renzo Devoto, voce storica e fondatore di radio Intemelia

Lutto a Ventimiglia per la scomparsa di Renzo Devoto, noto speaker di Radio Intemelia oltre che fondatore. Al cordoglio della famiglia si unisce il partito Fratelli d'Italia: "Questo è un giorno triste per tutti i cittadini Ventimigliesi. Ricordiamo Renzo con molto affetto e per tutto quello che ha dato alla nostra città. Con immenso rispetto, Fratelli d'Italia Ventimiglia"