Ventimiglia: dà fuoco ad alcune sterpaglie e provoca un incendio, uomo denunciato per incendio colposo dai Carabinieri della Forestale

Giovedì scorso, in Località Sette Camini alla Mortola di Ventimiglia, sì è sviluppato un incendio che ha interessato un’area di 13.000m2 di pineta rada e macchia mediterranea, zona tanto estesa da richiedere l’intervento dell’elicottero regionale, oltre che l’impiego di diverse unità a terra. Fortunatamente non si sono verificate situazioni di pericolo per i residenti della zona, né danni a strutture abitative.

In concomitanza con le operazioni di spegnimento, le immediate indagini hanno permesso ai Carabinieri Forestali di Ventimiglia di identificare il responsabile, denunciato in stato di libertà per incendio colposo, sanzionandolo per aver acceso alcune sterpaglie a meno di 50m dal bosco. L’uomo stava bruciando dei residui vegetali agricoli dalle cui braci - verosimilmente non spente a dovere - è scaturito l’incendio il giorno successivo.