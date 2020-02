Intervento di Vigili del Fuoco e personale medico del 118, questa notte intorno alle 2 in via Giovanni Biancheri a Diano Marina per un incidente che ha visto coinvolte due auto.

Sulla dinamica del sinistro stanno indagando le forze dell’ordine. Le due auto sono entrate in collisione tra loro e, per disincastrarle sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente gli occupanti dei due mezzi sono usciti dagli stessi praticamente illesi e non hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici.