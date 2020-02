Civezza: cade su un sentiero di montagna mentre viaggia in Mtb, intervento dei Vigili del Fuoco e del 118

Cade con la bici su un sentiero di montagna nella zona di Civezza e chiede aiuto al 118. Un ciclista ha avvertito col proprio cellulare la centrale operativa del 112, che è stata poi gestita dal personale medico del 118 provinciale.

Sul posto si stanno recando i Vigili del Fuoco di Imperia e lo stesso personale medico per trovare il ciclista, che si trova in una zona impervia. Secondo quanto raccontato al telefono dallo stesso biker, le sue condizioni non sono gravi ma, ovviamente, dovranno essere valutate non appena arriveranno sul posto i soccorsi.

Vista la zona impervia è stato deciso di far alzare l'elicottero per soccorrere il ciclista, poi portato al 'Santa Corona' di Pietra Ligure, in codice giallo di media gravità.