Camporosso: auto a fuoco stamattina in corso della Repubblica, una Smart distrutta da un incendio

Una Smart, regolarmente parcheggiata in corso della Repubblica a Camporosso, è andata distrutta dalle fiamme questa mattina intorno alle 6.

Il rogo, che si è sviluppato per cause ancora in via d’accertamento, è stato spento dai Vigili del Fuoco di Ventimiglia, che hanno poi provveduto a bonificare l’area dell’incendio.

Insieme ai pompieri anche i Carabinieri che svolgeranno indagini per risalire alle esatte cause del rogo. Fortunatamente vicino all’auto non c’erano altri mezzi e la Smart risulta l’unica distrutta.