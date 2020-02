Sanremo: i complimenti di Toti al Sindaco Biancheri scatenano la penna di Palex "Devono farsene una Regione!"

Proprio ieri abbiamo pubblicato la notizia relativa ai commenti sui diversi complimenti elargiti dal Governatore della Liguria, Giovanni Toti (che si ricandida alla presidenza della Regione), al Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri. Complimenti che sono arrivati per la sua Amministrazione e per come ha presentato la città dei fiori all’ultimo Festival della Canzone.

Ed oggi arriva la vignetta di Palex, sempre particolarmente ironico che, dopo aver letto l’articolo sul nostro giornale, ha preso la penna in mano per dire la ‘sua a modo suo’. “Devono farsene una REGIONE” questo il commento dissacrante sui complimenti di Toti a Biancheri dopo che, lo stesso Palex ha scritto “Stupore per gli elogi di Toti a Biancheri, con tanto di incontri privati, a margine di quelli istituzionali”.

In quello che Palex ha intitolato ‘Il caffè della domenica’ si continua a parlare di elezioni Regionali, dopo la presentazione del simbolo di Toti, le voci sull’appoggio di Claudio Scajola a Forza Italia e l’attesa sul candidato del centrosinistra, dopo la conferma arrivata invece dai 5 Stelle su Alice Salvatore.

La ‘volata’ verso le regionali è stata tirata.