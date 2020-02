Pratica per l'Ospedale Unico in dirittura d'arrivo: ufficializzato il finanziamento da 280 milioni dall'Inail (Video)

Molti gli incontri negli ultimi mesi per quello che sarà l’ospedale ‘Unico’ che verrà costruito a Taggia. Ma, la notizia delle ultime ore è quella che annuncia ufficialmente il finanziamento dell’Inail pari a 280 milioni di euro.

La conferma è arrivata dall’Assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale: “Entriamo nel vivo della realizzazione dell’ospedale visto che il finanziamento c’è ed è stato certificato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ora stiamo seguendo le interlocuzioni con l’Inail, che deve seguire la parte progettuale, e quelle con il Comune di Taggia, che porteranno all’individuazione esatta dell’area a Nord della stazione, oltre agli espropri e quanto attiene ad avere la proprietà dell’area e partire con la costruzione dell’ospedale”.

Ora le tempistiche si abbreviano rispetto a quanto si diceva fino a pochi mesi fa. Si parla di un anno di progettazione e quindi partire con i lavori per avere l’ospedale entro 6 o 7 anni: “Noi seguiamo le regole del codice degli appalti, che di base sono lunghe e in quello che è l’obiettivo di questa comunità perché ha bisogno di una struttura nuova, potenziata tecnologicamente e meglio gestita in un unico spazio”.

Adesso bisogna lanciare una nuova sfida, quella dell’Aurelia Bis tra Taggia ed Imperia, visto che servirà sicuramente una via di accesso più rapida per chi andrà all’ospedale dal capoluogo di provincia: “Sono sicura che, il grande assist della Conferenza dei Sindaci che si sono stretti attorno a questo progetto, la forza del bisogno primario di salute delle persone, sarà sicuramente un elemento che scardinerà le lungaggini che questo territorio ha subito sul tema delle infrastrutture”.